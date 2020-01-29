Парковку на площади Ленина сделали платной в Новосибирске

сегодня 07:29 Поделиться

Фото ОК,ру

На второй нерабочей неделе в Новосибирске появилась 13-я муниципальная платная парковка; её оборудовали на площади Ленина.

Парковка на площади Ленина в Новосибирске стала платной. Это уже 13-я муниципальная платная парковка. Оборудовать её начали 4 апреля, а уже вчера паркинг начал работать в тестовом режиме.

На время теста оставлять машину на площади Ленина по-прежнему можно бесплатно. Потом будет введён тариф – 100 рублей в час. Ночью, в выходные и праздничные дни взимать плату не собираются.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, в платном режиме парковка будет работать с 7:00 до 22:00.

Концепция развития платных парковок в Новосибирске подразумевает развитие трёх зон для размещения платных автостоянок. Первая зона: площадь Будагова, Советская и Семьи Шамшиных включает 4621 парковочное место. Вторая: Ленина, Железнодорожная и Фабричная – 2733 места. Третья: Владимировская, Добролюбова, Ипподромская и Северная – 3430 мест. Открыть все парковки власти намерены к 2025 году.

Напомним, в январе власти заявили о создании платных парковок на Красном проспекте.