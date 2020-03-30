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Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Сибири

сегодня 13:45

В Иркутске погиб первый пациент с подтверждённым коронавирусом; это первый случай для Сибири.

Первого погибшего пациента с подтверждённым коронавирусом зарегистрировали в Иркутске. Об этом 6 апреля сообщило областное правительство. По данным медиков, погибшему было 62 года. О сопутствующих заболеваниях пациента на момент публикации новости не сообщается.

Это первый случай гибели людей с коронавирусом в Сибири. Всего в Иркутской области 13 подтверждённых случаев – за сутки выявили ещё четырёх больных.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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