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Первый случай подтверждения коронавируса у ребёнка в Сибири: он госпитализирован

сегодня 14:47

Фото с сайта pixabay.com

Стало известно, что среди заболевших коронавирусом жителей Алтайского края есть ребёнок; он проходит лечение.

Сегодня, 6 апреля, во время пресс-конференции министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил, что среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 есть один ребёнок. Все 12 человек, у которых на данный момент тесты дали положительный результат, являются жителями Барнаула.

«Ребёнок находится в условиях изолятора в 11-й городской больнице», – сообщил Попов.

Министр уточнил, что заболевший ребёнок не младенец, у матери которого диагностировали коронавирус.

Все выявленные больные в Алтайском крае госпитализированы и проходят необходимое лечение. У большинства из 12 человек болезнь протекает в лёгкой форме, без клинических проявлений. У двоих – повышенная температура. Ещё один пациент в тяжёлом состоянии.

Напомним, сегодня в Новосибирске госпитализировали ещё одного ребёнка с подозрением на коронавирус.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Алтайский край
ребёнок
коронавирус

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