Почти полмиллиарда рублей перечислило правительство Новосибирской области на подготовку к сезонным полевым работам

сегодня 18:36 Поделиться

Фото правительства Новосибирской обалсти

В регионе в период противодействия коронавирусной инфекции завершается подготовка к проведению комплекса весенне-полевых работ; активными темпами идёт приобретение ГСМ, минеральных удобрений и техники.

Правительство Новосибирской области перечислило аграриям 475 миллионов рублей средств господдержки. Тема была рассмотрена 6 апреля на оперативном совещании в правительстве региона, которое провёл губернатор Андрей Травников.

Губернатор в ходе рассмотрения вопроса обратил внимание на закупку топлива для проведения посевной, а также на цены на ГСМ. Глава региона поблагодарил компанию «Газпромнефть» за партнёрство – благодаря заключённому соглашению сельхозпроизводителям предоставляется дополнительная скидка 500 рублей за каждую приобретённую тонну дизельного топлива.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко сообщил, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, организации региона завершают подготовку к проведению комплекса весенне-полевых работ. Он отметил взвешенный и конструктивный подход, благодаря которому в регионе в соответствии с запланированными графиками поставляются минеральные удобрения, средства защиты растений, семена, стабильно работают сервисные службы.

Общая посевная площадь, согласно принятым рабочим планам на проведение весенне-полевых работ, составит 2 миллиона 260 тысяч гектаров, что на 37 тысяч гектаров выше уровня прошлого года. Яровые культуры будут размещены на площади 1 млн 891 тысяч гектаров, прогнозируется дальнейший рост посевных площадей технических культур, посевные площади овощей и картофеля останутся на уровне прошлого года.

В посевной кампании будут участвовать 1300 сельхозпроизводителей. Под яровой сев текущего года сельхозорганизациями подготовлено 1 млн 261 тысяча гектаров земли. Готовность сельскохозяйственной техники на текущую дату оценивается на уровне 88,5 %. Темпы накопления материально-технических ресурсов выше уровня прошлого года. Сельхозпроизводителями региона приобретено 17,6 тысячи тонн дизельного топлива и 1219 тонн автобензина.

«Цены на ГСМ стабильны, даже наблюдается некоторое снижение, особенно по автобензину. Осуществляется еженедельный мониторинг цен», – отметил министр.

Кроме того, для проведения ярового сева имеется 296,2 тысячи тонн семян (100,3 % к потребности), их кондиционность составляет 92,8 %. Приобретено 11 тысяч тонн оригинальных и элитных семян, 56 тысяч тонн минеральных удобрений при плане в 76 тысяч тонн. На вопрос приобретения удобрений особое внимание обратил губернатор Андрей Травников. В связи с повышением отпускной цены он поручил продублировать в Минпромторг России письмо о принятии соответствующих решений, ранее направленное в Минсельхоз России.

Также наблюдается рост темпов технического переоснащения сельскохозяйственного производства. В этом году планируется приобрести дорогостоящей высокопроизводительной техники в количестве 953 единицы на общую сумму 4 миллиарда 807 млн рублей, уже приобретено техники 370 единиц.

Для проведения всего комплекса весенне-полевых работ на территории региона необходимо 7 млрд 460 млн рублей – это собственные средства сельхозпроизводителей, кредиты банков, а также меры господдержки. Наиболее существенная часть финансовых ресурсов будет выделена на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений, ГСМ, запасных частей. Правительством региона с начала года в рамках подготовки к сезонным полевым работам направлено аграриям региона 475 млн рублей средств государственной поддержки. Всего в этом году господдержка отрасли АПК, в том числе на проведение посевной, планируется в объёме 2,9 млрд рублей (из них 1,7 млрд – средства областного бюджета).

«С учетом прогнозов погоды на апрель планируется выход первых агрегатов в поле 15 апреля. В целом, к яровому севу сельхозорганизации Новосибирской области должны приступить в оптимальные агротехнологические сроки – третьей декаде апреля или первой декаде мая», – сообщил Евгений Лещенко.

Напомним, 3 апреля стало известно о том, что в Новосибирской области выросли надои молока.