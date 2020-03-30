Почти тысяча заболевших коронавирусом за сутки: в России побит рекорд распространения заболевания

сегодня 15:13 Поделиться

Фото оперативного штаба Москвы

В России за сутки выявили 954 новых случая заражения коронавирусом; исторический максимум был неделю назад — 771 заражённый.

В России установлен новый рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусной инфекции — за сутки подтвердились 954 теста. Как сообщает оперативный штаб сегодня, 6 апреля, общее число заражённых достигло 6343 человек.

Согласно сводкам оперативного штаба, предыдущий максимум по числу заболевших за сутки был установлен почти неделю назад, 2 апреля. Тогда выявили 771 новых случай. Затем динамика несколько улучшилась — в течение трёх дней количество новых заболевших не превышало 658 человек .

За сутки новые случаи выявили в 49 регионах — стоит отметить, что это тоже рекордное количество. Таким, образом вирус распространился уже в 80 регионах РФ — "чистыми" остаются всего пять. За всё время зарегистрировано 47 летальных исходов, из которых двое подтвердились в последние сутки. Выздоровели 406 человек.

Напомним, сегодня в Иркутске зарегистрировали первую смерть от коронавируса.