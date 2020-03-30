Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Почти тысяча заболевших коронавирусом за сутки: в России побит рекорд распространения заболевания

сегодня 15:13

Фото оперативного штаба Москвы

В России за сутки выявили 954 новых случая заражения коронавирусом; исторический максимум был неделю назад — 771 заражённый.

В России установлен новый рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусной инфекции — за сутки подтвердились 954 теста. Как сообщает оперативный штаб сегодня, 6 апреля, общее число заражённых достигло 6343 человек.

Согласно сводкам оперативного штаба, предыдущий максимум по числу заболевших за сутки был установлен почти неделю назад, 2 апреля. Тогда выявили 771 новых случай. Затем динамика несколько улучшилась — в течение трёх дней количество новых заболевших не превышало 658 человек .

За сутки новые случаи выявили в 49 регионах — стоит отметить, что это тоже рекордное количество. Таким, образом вирус распространился уже в 80 регионах РФ — "чистыми" остаются всего пять. За всё время зарегистрировано 47 летальных исходов, из которых двое подтвердились в последние сутки. Выздоровели 406 человек.

Напомним, сегодня в Иркутске зарегистрировали первую смерть от коронавируса.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

115059
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта: запрет на выход из дома и в два раза больше погибших
92700
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
85965
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
84131
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
79325
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на утро 30 марта: заявление оперативного штаба
74041
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
73341
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку