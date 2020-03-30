Подключат к аппарату ИВЛ: Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

сегодня 07:42 Поделиться

Фото pixabay.com

Премьер-министр Великобритании госпитализирован с коронавирусом; у него держится высокая температура.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом. Диагноз у него подтвердился ещё несколько дней назад, но до последнего момента оставался на самоизоляции и лечился дома.

Как сообщает РИА-Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству английской национальной системы здравоохранения, от домашнего лечения Джонсону легче не стало. У него сохраняется высокая температура и кашель. В связи с этим было принято решение о госпитализации.

Премьер-министра подключат к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Представитель Даунинг-стрит заверил, что Джонсон продолжает возглавлять правительство Британии и находится на связи с кабмином.

Напомним, в Новосибирске 5 апреля выявили 11-й случай заражения коронавирусом.