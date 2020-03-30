Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Подключат к аппарату ИВЛ: Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

сегодня 07:42

Фото pixabay.com

Премьер-министр Великобритании госпитализирован с коронавирусом; у него держится высокая температура.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом. Диагноз у него подтвердился ещё несколько дней назад, но до последнего момента оставался на самоизоляции и лечился дома.

Как сообщает РИА-Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству английской национальной системы здравоохранения, от домашнего лечения Джонсону легче не стало. У него сохраняется высокая температура и кашель. В связи с этим было принято решение о госпитализации.

Премьер-министра подключат к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Представитель Даунинг-стрит заверил, что Джонсон продолжает возглавлять правительство Британии и находится на связи с кабмином.

Напомним, в Новосибирске 5 апреля выявили 11-й случай заражения коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Великобритания
коронавирус
Борис Джонсон

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

114990
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта: запрет на выход из дома и в два раза больше погибших
92631
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
85877
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
83768
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
79248
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на утро 30 марта: заявление оперативного штаба
73947
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
73223
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку