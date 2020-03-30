Погода в Новосибирске на 6 апреля: солнце к вечеру спрячется за тучами

сегодня 07:01 Поделиться

Фото Дениса Винокурова/Сиб.фм

В Новосибирске установилась весенняя погода; температура воздуха в понедельник, 6 апреля будет около 10 градусов тепла.

Тёплая погода продолжает радовать новосибирцев. В ближайшие дни столбик термометра поднимется до отметки +15 градусов. По данным сайта gismeteo.ru, в понедельник, 6 апреля погода ожидается тёплой, ясной и без осадков.

Температура воздуха +6...+8 градусов, ночью +2...+3 градуса. Ветер южный 2-3 метра в секунду, с порывами до 7+8 метров в секунду. Атмосферное давление 745 мм ртутного столба, к вечеру будет расти.