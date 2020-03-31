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Погода в Новосибирске на 7 апреля: тучи сменятся солнцем

сегодня 07:01

Фото Дениса Винокурова/Сиб.фм

Во вторник, 7 апреля, погода в Новосибирске будет переменчивой; с утра небо будет скрыто тучами, а во второй половине дня будет светить весеннее солнце.

С каждым днём чувствуется приближение весны. Несмотря на пасмурное небо утром во вторник, 7 апреля, днём новосибирцев погода порадует теплом. По данным сайта gismeteo.ru день ожидается с переменной облачностью, ранним утром возможен кратковременный дождь.

Температура воздуха днём до +10 градусов, ночью +5...+6 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на южный 3-4 метра в секунду, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 747 мм ртутного столба, к вечеру сильно упадёт.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

погода
новосибирск
прогноз

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