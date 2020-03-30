Полпред президента в Сибирском федеральном округе оценил работу «Ростелекома» в период карантинных мер

сегодня 17:26 Поделиться

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

В последние недели «Ростелеком» зафиксировал рост запросов сибирских компаний по предоставлению сервисов и услуг, помогающих настроить удалённый доступ к рабочим местам; многие жители Сибири переведены на удалённый режим работы и учебы.

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло 6 апреля обсудил с представителями сибирского филиала «Ростелекома» работу телекоммуникационного комплекса в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Как было отмечено, в последние недели «Ростелеком» зафиксировал рост запросов сибирских компаний по предоставлению сервисов и услуг, помогающих настроить удалённый доступ к рабочим местам. Это связано с тем, что в регионах округа приняты меры социального дистанцирования, а многие жители Сибири переведены на удалённый режим работы и учёбы. По мнению участников встречи, телеком-компаниям сегодня крайне важно обеспечить население надёжной и качественной связью.

«Мы понимаем нашу роль в текущей ситуации, когда общественная жизнь перешла из офлайна в онлайн. Быть на связи сейчас важно для всех: не только для офисных сотрудников и школьников, но и для людей старшего возраста, которые находятся в зоне риска и вынуждены находиться дома. Поэтому мы делаем всё для того, чтобы наши сети работали устойчиво и без перебоев», – отметил заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» – директор по работе с корпоративным и государственными сегментами ПАО «Ростелеком» Вячеслав Куц.

Также на встрече сотрудники компании представили полпреду отечественный программный продукт, который позволяет осуществлять удалённый контроль за деятельностью приоритетных объектов промышленности и социальной сферы.

Напомним, в начале апреля Сиб.фм рассказывал, как федеральный цифровой провайдер помогает клиентам оборудовать офис в любом месте, где есть интернет.