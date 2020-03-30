Прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга могут поместить в обсерватор: сообщение оперативного штаба Новосибирской области

сегодня 15:59 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Губернатор Новосибирской области напомнил, что отказавшихся от самоизоляции пассажиров рейсов из Москвы и Питера поместят в обсерваторы.

С 4 апреля в Новосибирской области действует режим самоизоляции для тех, кто прилетает из Москвы и Санкт-Петербурга. Если человек не сможет самостоятельно найти себе безопасное место пребывания на две недели, по его желанию или по решению санитарного врача возможна обсервация. Об этом сегодня заявил губернатор региона.

Также Андрей Травников напомнил руководителям предприятий, что они обязаны отстранить на 14 дней от работы своих сотрудников, вернувшихся из Москвы и Санкт-Петербурга: «Всем, прибывающим из аэропортов этих городов, вручается уведомление с предписанием о необходимости соблюдения режима самоизоляции в течение двух недель. Эти граждане обязаны уведомить своих работодателей о том, что они вынуждены находиться дома. Работодатели, для обеспечения безопасности своих коллективов, обязаны отстранить таких граждан от работы и дать им возможность пройти двухнедельную самоизоляцию».

Напоминаем, что федеральный закон № 99 от 2 апреля этого года ужесточил ответственность за нарушение противоэпидемических мер – вплоть до уголовной.

Напомним, в Новосибирске госпитализирован ещё один ребёнок с подозрением на коронавирус.