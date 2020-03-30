Продажу медицинских масок и перчаток ограничат в России
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Правительство России утвердило новые правила продажи медицинских масок и перчаток; торговать без лицензии на фармацевтическую деятельность – нельзя.
В России изменили порядок продажи медицинских масок и перчаток. Постановление об этом появилось на сайте правительства. Теперь торговля масками и одноразовыми перчатками разрешена только в организациях, у которых есть действующая лицензия, разрешающая фармацевтическую деятельность.
Как отмечает правительство, сделано это для снижения стоимости масок и перчаток. Перекупщики скупили все маски в аптеках и начали продавать их по завышенным ценам. И это при том, что максимальный размер розничной надбавки к фактическим отпускным ценам товаров не должен быть выше чем 10 копеек за одну единицу.
Среди медицинских изделий, на который также введены ограничения, указаны респираторы, марля и комплекты защитной одежды для медработников.
Напомним, сегодня премьер-министр России назвал недопустимым перекрытие границ между регионами страны из-за коронавируса.
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