Просроченная коммуналка: правительство запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг

сегодня 09:08 Поделиться

Фото с сайта «Бизнес и деньги»

Правительство России запретило ресурсоснабжающим организациям начислять пени при неоплате коммунальных услуг; новые правила будут действовать до 1 января 2021 года.

Правительство запретило начислять пени гражданам, которые не оплатили коммунальные услуги. «Ведомости» сообщают, что соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля. Эту информацию изданию подтвердили в энергокомпаниях и федеральном источнике. Пени не будут начисляться до 1 января 2021 года.

Документ ещё не опубликован. Но, как сообщает издание, в нём говорится о приостановлении начисления пеней за несвоевременную оплату: населением – жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и взносов за капремонт, управляющими компаниями и товариществами собственников жилья – по договорам ресурсоснабжения, а также о временном запрете отключать неплательщикам доступ к услугам, рассказали два собеседника.

Ранее зампред Совета федерации Андрей Турчак рассказывал о том, что минстрой готовит предложения об особом порядке оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, 5 апреля Сиб.фм рассказал, кто может рассчитывать на кредитные каникулы.