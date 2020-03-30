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Пятеро за сутки: в Алтайском крае выросло число заболевших коронавирусом

сегодня 08:14

Фото pixabay.com

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае увеличилось до 12 человек; пятерых выявили в последние сутки.

В Алтайском крае за последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось до 12 человек. 5 апреля было подтверждено ещё пять случаев заражения. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

"Трое из них выявлены по контакту с предыдущими заболевшими, без клинических проявлений. Ещё два случая — заболевшие, у которых лабораторные анализы взяты в связи с тяжёлой формой плеврита у одного пациента и пневмонии — у второго", — говорится в сообщении.

Как отметили в оперштабе, у двоих заболевших не было контактов с людьми, у которых ранее подтвердился коронавирус.

Роспотребнадзор уточняет всех, кто контактировал в последнее время с больными. Все пятеро госпитализированы в инфекционную больницу и проходят лечение.

В Алтайском крае под наблюдением враче находятся 2639 человек.

Напомним, в Новосибирской области 5 апреля выявили ещё один случай заболевания коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Алтайский край
коронавирус

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