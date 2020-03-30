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«Работа всегда найдётся»: названы профессии, которых не коснётся коронавирус

сегодня 14:09

Фото с сайта «Дома престарелых Московской области»

Вне зависимости от коронавируса, востребованными в России будут оставаться профессии из сегмента face-to-face; такое мнение высказал эксперт.

По мнению профессора Высшей школы экономики Елены Варшавской, пандемия коронавируса не скажется на профессиях из сегмента face-to-face (лицом к лицу). Своё мнение Варшавская высказала в беседе с НСН.

«Это самые надёжные профессии. Чем больше в вашей профессии обязательного участия человека, тем более она надёжна. В этом смысле институт сиделок, которые ухаживают за не очень здоровым человеком, в обозримом будущем не исчезнет», – пояснила профессор.

По словам Варшавской, коронавирус повысил спрос на курьерские услуги.

Профессор несогласна с мнением, что специалисты сферы туризма, индустрии фитнеса, моды и стационарного питания могут потерять работу.

Как отметила Варшавская, для того, чтобы строить прогнозы, нужно понимать, какой будет платёжеспособность населения после завершения пандемии и какими темпами будет восстанавливаться бизнес.

Напомним, ранее эксперты Института прогрессивного образования составили список профессий из зоны риска.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

эксперт
коронавирус
рынок труда

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