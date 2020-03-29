«Рождественский фестиваль искусств» от филармонии: онлайн-трансляция концерта ансамбля «Новосибирская камерата» на Сиб.фм
Фото с сайта Новосибирской областной филармонии
Во время режима самоизоляции учреждения культуры продолжают практиковать онлайн-трансляции; Сиб.фм предлагает послушать выступление музыкантов Новосибирской областной филармонии.
Во время режима самоизоляции учреждения культуры продолжают практиковать онлайн-трансляции; Сиб.фм предлагает послушать выступление музыкантов Новосибирской областной филармонии.
В понедельник, 6 апреля, Новосибирская областная филармония предлагает онлайн-трансляцию концерта ансамбля «Новосибирская камерата».
Прямая трансляция начнётся в 20:00 по новосибирскому времени. Сиб.фм организовал трансляцию из Новосибирской областной филармонии.
Напомним, 29 марта Транссибирский арт-фестиваль в Новосибирске закрылся онлайн-концертом.
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