Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

«Рождественский фестиваль искусств» от филармонии: онлайн-трансляция концерта ансамбля «Новосибирская камерата» на Сиб.фм

сегодня 18:18

Фото с сайта Новосибирской областной филармонии

Во время режима самоизоляции учреждения культуры продолжают практиковать онлайн-трансляции; Сиб.фм предлагает послушать выступление музыкантов Новосибирской областной филармонии.

Во время режима самоизоляции учреждения культуры продолжают практиковать онлайн-трансляции; Сиб.фм предлагает послушать выступление музыкантов Новосибирской областной филармонии.

В понедельник, 6 апреля, Новосибирская областная филармония предлагает онлайн-трансляцию концерта ансамбля «Новосибирская камерата».

Прямая трансляция начнётся в 20:00 по новосибирскому времени. Сиб.фм организовал трансляцию из Новосибирской областной филармонии.

Напомним, 29 марта Транссибирский арт-фестиваль в Новосибирске закрылся онлайн-концертом.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Новосибирская филармония
концерт
трансляция

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

115118
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта: запрет на выход из дома и в два раза больше погибших
92749
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
86070
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
84327
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
79391
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на утро 30 марта: заявление оперативного штаба
74112
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
73431
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку