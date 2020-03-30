РЖД предоставило скидки на перевозки социально значимых грузов в крытых вагонах

сегодня 16:17 Поделиться

Фото ОК.ру

ОАО «РЖД» предоставило скидки до 42,5 % на перевозки ряда социально значимых грузов в крытых вагонах.

Правлением ОАО «РЖД» под председательством генерального директора компании Олега Белозёрова установлены понижающие коэффициенты на внутрироссийские перевозки широкого спектра грузов, в том числе зерновых культур и семян, муки и круп, макаронных и кондитерских изделий, сахара, соли, овощей, фруктов и соков, изделий текстильной и бумажной промышленности в универсальных крытых вагонах сборными повагонными отправками, состоящими из грузов 2 и 3 тарифного класса и на порожний пробег вагонов после выгрузки под погрузку непосредственно из-под таких перевозок.

Скидка в зависимости от груза составит от 13,4 % (коэффициент 0,866) до 42,5 % (коэффициент 0,575) в гружёном рейсе и от 9,4 % (коэффициент 0,906) до 39,9 % (коэффициент 0,601) – в порожнем.

Коэффициенты вступают в силу с 4 апреля 2020 года и действуют по 31 декабря 2020 года.

АО «Федеральная грузовая компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») выразило готовность в необходимом под такие перевозки объёме предоставить крытые вагоны по ставкам прейскуранта № 10-01.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки ОАО «РЖД» прилагаются все необходимые усилия для обеспечения своевременной и бесперебойной доставки социально значимых грузов в разные регионы страны.

«Правлением ОАО "РЖД" принято беспрецедентное решение о снижении тарифов на перевозки целого ряда социально значимых грузов. Считаю, что это будет большим подспорьем для наших грузоотправителей, учитывая решение АО "ФГК" по снижению ставок на предоставление крытых вагонов под эти перевозки. Идя на такой шаг, мы решаем сразу несколько важных задач, в том числе привлекаем дополнительные объёмы перевозок, улучшая условия для грузоотправителей, а также уменьшаем транспортную составляющую в цене перевозимой продукции, что, в конечном итоге, позволит обеспечить наличие в достаточном количестве товаров на полках магазинов для граждан нашей страны», – отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило.

Напомним, РЖД с 6 апреля приостановили пассажирское сообщение со всеми зарубежными странами из-за угрозы распространения коронавируса.