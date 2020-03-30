Самый явный симптом коронавируса назвали врачи

сегодня 09:51 Поделиться

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Всемирная организация здравоохранения назвала первый и основной симптом коронавируса; у 90 % заболевших всё начинается с лихорадки.

Главным сигналом о заражении человека коронавирусом может стать высокая температура – больше 38 градусов. У 90 % заболевших всё начинается именно с лихорадки. Об этом сообщили в ВОЗ.

Кроме того, больные часто просыпаются среди ночи в помутнении и не понимают, что происходит вокруг. После этого пациенты чувствуют озноб.

Как ранее сообщал Сиб.фм, специалисты перечислили основные факты о коронавирусе. В частности, они отметили, что вирус сохраняется на поверхностях 72 часа. Он передаётся в 96 % случаев капельным путем, в 4 % – воздушным путём, а также один заболевший с ярко выраженными симптомами может заразить трёх человек.

Напомним, 5 апреля коронавирусом в Москве заболели три священника.