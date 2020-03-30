Сбербанк в Новосибирской области сообщает о режиме работы отделений на этой неделе
Фото предоставлено Сбербанком России
Сбербанк сообщает о графике работы своих отделений в период нерабочих дней; их объявил 2 апреля президент России Владимир Путин.
В апреле офисы банка по обслуживанию физических лиц будут работать с 6 по 12 апреля по специальному графику. В понедельник и пятницу обслуживать будут все подразделения банка, в субботу и воскресенье – те офисы, которые имеют в в своем режиме работу в выходные дни. Во вторник и четверг будут функционировать дежурные отделения:
В Новосибирске:
В Новосибирской области:
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».
Обращаем внимание, что корпоративные клиенты смогут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса.
Банкоматы и информационно-платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни также будут работать в стандартном режиме.
График работы офисов банка можно уточнить в «Сбербанк Онлайн» и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:
«Мы очень внимательно следим за ситуацией и оперативно реагируем на изменения в поведении наших клиентов. Решение вывести в работу большую часть филиальной сети обусловлено внеочередной выплатой пенсий и пособий, а также традиционным периодом уплаты коммунальных и налоговых платежей. При этом мы обеспечиваем обслуживание с полным соблюдением всех необходимых мер безопасности и профилактики. В то же время у клиентов Сбербанка имеются все возможности проведения практически всех операций в онлайн-формате, поэтому мы рекомендуем использовать дистанционные каналы обслуживания, в особенности "Сбербанк Онлайн" в браузере компьютера или мобильное приложение нашего онлайн-банка», – комментирует управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных.
Напомним, 2 апреля Сбербанк зафиксировал пониженный спрос на наличные рубли и иностранную валюту.
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