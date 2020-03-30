Сбербанк в Новосибирской области сообщает о режиме работы отделений на этой неделе

сегодня 19:29 Поделиться

Фото предоставлено Сбербанком России

Сбербанк сообщает о графике работы своих отделений в период нерабочих дней; их объявил 2 апреля президент России Владимир Путин.

В апреле офисы банка по обслуживанию физических лиц будут работать с 6 по 12 апреля по специальному графику. В понедельник и пятницу обслуживать будут все подразделения банка, в субботу и воскресенье – те офисы, которые имеют в в своем режиме работу в выходные дни. Во вторник и четверг будут функционировать дежурные отделения:

В Новосибирске:

улица Курганская, 38/2;

улица Колхидская, 2;

Красный проспект, 46;

улица Ленина, 59;

улица Дуси Ковальчук, 75;

улица Выборная, 125/1;

улица Учительская, 24;

улица Рассветная, 10;

проспект Дзержинского, 30/1;

улица Петухова, 74;

улица Дуси Ковальчук, 394;

улица Дмитрия Донского, 33;

улица Кропоткина, 118;

улица Земнухова, 5/2;

улица Серебренниковская, дом 20;

улица Лыкова, 7;

улица Героев Революции, 10;

Красный проспект, 88;

улица Бориса Богаткова, 208/1;

Вокзальная магистраль, 16;

микрорайон Горский, 66;

улица 40 лет Комсомола, 5;

улица Комсомольская, 10;

улица Амосова, 77;

проспект Карла Маркса, 22;

улица Кубовая, 108;

улица Динамовцев, 1.

В Новосибирской области:

г. Обь, улица Максима Горького, 3, корпус 1; ЖКО Аэропорта, 25/2а;

г. Тогучин, улица Ленина, 3б;

р. п. Коченево, улица Октябрьская, 18;

г. Каргат, улица Советская, 203/1;

р. п. Ордынское, проспект Ленина, 26;

р. п. Кольцово, 20;

г. Бердск, улица Островского, 55; улица Кутузова, 2;

г. Куйбышев, улица Гуляева, 1а;

г. Барабинск, улица Кирова, 14;

г. Татарск, улица Закриевского, 115;

г. Искитим, Подгорный микрорайон, 4;

Барабинский район, с. Зюзя, улица Молодёжная, 21/2;

Искитимский район, с. Быстровка, улица Советская, 10; с. Улыбино, улица Первомайская, 40; д. Бурмистрово, улица Центральная, 24;

Сузунский район, с. Битки, улица Пролетарская, 29; с. Заковряжино, улица Ленина, 1; с. Шипуново, улица Юбилейная, 16;

Тогучинский район, с. Березиково.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Обращаем внимание, что корпоративные клиенты смогут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса.

Банкоматы и информационно-платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни также будут работать в стандартном режиме.

График работы офисов банка можно уточнить в «Сбербанк Онлайн» и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 (800) 555-55-50 (для звонков городов РФ).

«Мы очень внимательно следим за ситуацией и оперативно реагируем на изменения в поведении наших клиентов. Решение вывести в работу большую часть филиальной сети обусловлено внеочередной выплатой пенсий и пособий, а также традиционным периодом уплаты коммунальных и налоговых платежей. При этом мы обеспечиваем обслуживание с полным соблюдением всех необходимых мер безопасности и профилактики. В то же время у клиентов Сбербанка имеются все возможности проведения практически всех операций в онлайн-формате, поэтому мы рекомендуем использовать дистанционные каналы обслуживания, в особенности "Сбербанк Онлайн" в браузере компьютера или мобильное приложение нашего онлайн-банка», – комментирует управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных.

Напомним, 2 апреля Сбербанк зафиксировал пониженный спрос на наличные рубли и иностранную валюту.