Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Сбербанк в Новосибирской области сообщает о режиме работы отделений на этой неделе

сегодня 19:29

Фото предоставлено Сбербанком России

Сбербанк сообщает о графике работы своих отделений в период нерабочих дней; их объявил 2 апреля президент России Владимир Путин.

В апреле офисы банка по обслуживанию физических лиц будут работать с 6 по 12 апреля по специальному графику. В понедельник и пятницу обслуживать будут все подразделения банка, в субботу и воскресенье – те офисы, которые имеют в в своем режиме работу в выходные дни. Во вторник и четверг будут функционировать дежурные отделения:

В Новосибирске:

  • улица Курганская, 38/2;
  • улица Колхидская, 2;
  • Красный проспект, 46;
  • улица Ленина, 59;
  • улица Дуси Ковальчук, 75;
  • улица Выборная, 125/1;
  • улица Учительская, 24;
  • улица Рассветная, 10;
  • проспект Дзержинского, 30/1;
  • улица Петухова, 74;
  • улица Дуси Ковальчук, 394;
  • улица Дмитрия Донского, 33;
  • улица Кропоткина, 118;
  • улица Земнухова, 5/2;
  • улица Серебренниковская, дом 20;
  • улица Лыкова, 7;
  • улица Героев Революции, 10;
  • Красный проспект, 88;
  • улица Бориса Богаткова, 208/1;
  • Вокзальная магистраль, 16;
  • микрорайон Горский, 66;
  • улица 40 лет Комсомола, 5;
  • улица Комсомольская, 10;
  • улица Амосова, 77;
  • проспект Карла Маркса, 22;
  • улица Кубовая, 108;
  • улица Динамовцев, 1.

В Новосибирской области:

  • г. Обь, улица Максима Горького, 3, корпус 1; ЖКО Аэропорта, 25/2а;
  • г. Тогучин, улица Ленина, 3б;
  • р. п. Коченево, улица Октябрьская, 18;
  • г. Каргат, улица Советская, 203/1;
  • р. п. Ордынское, проспект Ленина, 26;
  • р. п. Кольцово, 20;
  • г. Бердск, улица Островского, 55; улица Кутузова, 2;
  • г. Куйбышев, улица Гуляева, 1а;
  • г. Барабинск, улица Кирова, 14;
  • г. Татарск, улица Закриевского, 115;
  • г. Искитим, Подгорный микрорайон, 4;
  • Барабинский район, с. Зюзя, улица Молодёжная, 21/2;
  • Искитимский район, с. Быстровка, улица Советская, 10; с. Улыбино, улица Первомайская, 40; д. Бурмистрово, улица Центральная, 24;
  • Сузунский район, с. Битки, улица Пролетарская, 29; с. Заковряжино, улица Ленина, 1; с. Шипуново, улица Юбилейная, 16;
  • Тогучинский район, с. Березиково.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Обращаем внимание, что корпоративные клиенты смогут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса.

Банкоматы и информационно-платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни также будут работать в стандартном режиме.

График работы офисов банка можно уточнить в «Сбербанк Онлайн» и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

  • 900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
  • 8 (800) 555-55-50 (для звонков городов РФ).

«Мы очень внимательно следим за ситуацией и оперативно реагируем на изменения в поведении наших клиентов. Решение вывести в работу большую часть филиальной сети обусловлено внеочередной выплатой пенсий и пособий, а также традиционным периодом уплаты коммунальных и налоговых платежей. При этом мы обеспечиваем обслуживание с полным соблюдением всех необходимых мер безопасности и профилактики. В то же время у клиентов Сбербанка имеются все возможности проведения практически всех операций в онлайн-формате, поэтому мы рекомендуем использовать дистанционные каналы обслуживания, в особенности "Сбербанк Онлайн" в браузере компьютера или мобильное приложение нашего онлайн-банка», – комментирует управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных.

Напомним, 2 апреля Сбербанк зафиксировал пониженный спрос на наличные рубли и иностранную валюту.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Сбербанк
новосибирск
расписание

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

115118
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта: запрет на выход из дома и в два раза больше погибших
92749
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
86070
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
84327
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
79391
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на утро 30 марта: заявление оперативного штаба
74112
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
73431
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку