Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Семейная трагедия: погибшая от коронавируса сибирячка заразилась от своего брата в Иркутске

сегодня 19:42

Фото с сайта pixabay.com

Пожилая жительница Бурятии скончалась от осложнений на фоне коронавируса; она заразилась от своего родственника.

Погибшая от коронавируса женщина в Бурятии заразилась от своего брата в Иркутске. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 6 апреля. Как рассказали медики, наличие вируса у 73-летней женщины подтвердилось 2 апреля. До этого она была у своего родственника, у которого тоже выявили коронавирусную инфекцию.

Как ранее сообщал Сиб.фм, о гибели первого пациента с коронавирусом в Бурятии стало известно 6 апреля. У женщины были сопутствующие заболевания: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония. Также ранее она перенесла инсульт.

Республика Бурятия – один из лидеров по количеству заражённых коронавирусом в России. На сегодняшний день там выявили 43 случая – за сутки прибавилось восемь больных.

Напомним, 6 апреля в Иркутске зафиксировали первый случай смерти от коронавируса.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Бурятия
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

115118
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта: запрет на выход из дома и в два раза больше погибших
92749
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
86070
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
84327
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
79391
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на утро 30 марта: заявление оперативного штаба
74112
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
73431
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку