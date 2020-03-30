Семейная трагедия: погибшая от коронавируса сибирячка заразилась от своего брата в Иркутске

сегодня 19:42 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Пожилая жительница Бурятии скончалась от осложнений на фоне коронавируса; она заразилась от своего родственника.

Погибшая от коронавируса женщина в Бурятии заразилась от своего брата в Иркутске. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 6 апреля. Как рассказали медики, наличие вируса у 73-летней женщины подтвердилось 2 апреля. До этого она была у своего родственника, у которого тоже выявили коронавирусную инфекцию.

Как ранее сообщал Сиб.фм, о гибели первого пациента с коронавирусом в Бурятии стало известно 6 апреля. У женщины были сопутствующие заболевания: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония. Также ранее она перенесла инсульт.

Республика Бурятия – один из лидеров по количеству заражённых коронавирусом в России. На сегодняшний день там выявили 43 случая – за сутки прибавилось восемь больных.

Напомним, 6 апреля в Иркутске зафиксировали первый случай смерти от коронавируса.