Сгладить негативные явления от коронавируса приоритет для правительства России: Михаил Мишустин объявил план действий

сегодня 22:44 Поделиться

Фото с официального сайта правительства России

На заседании координационного совета при Правительстве России с распространением коронавирусной инфекции, премьер-министр обозначил ряд приоритетных задач; в частности о новом порядке оформления больничных листов, а рынок лекарств будет регулироваться.

Помочь семьям с низкими доходами и запретить отключать коммунальные услуги за долги призвал глава кабинета министров РФ. Михаил Мишустин рассказал, какая помощь будет оказана россиянам в ближайшее время. Об этом сообщает официальный сайт правительства страны.

В частности, в рамках оказания помощи семьям с низким уровнем дохода, премьер-министр объявил о том, что утверждено постановление, которое меняет правила предоставления им субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

«До 1 октября 2020 года, продлим их право получать такие субсидии без дополнительных подтверждений. Также для всех жителей нашей страны независимо от их доходов мы введём временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги – газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов, — заявил Михаил Мишустин.

Кроме того, за долги не будут отключать коммунальные услуги. Не будут начисляться пени на плату за жилье и взносы на капремонт. Льготный период продлится до 1 января 2021 года. Эти месяцы будут исключены и из расчёта межповерочного интервала для приборов учёта.

Премьер-министр также рассказал, что упрощённым порядком оформления больничных лисов воспользовалось около 36 тысяч россиян. Чаще всего — жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Для его оформления не нужно никуда ходить, достаточно заполнить заявление на сайте Фонда социального страхования и приложить сканы документов, подтверждающие поездку. Первую выплату гражданин получит через 5 рабочих дней нахождения на карантине. А вторую – уже после его окончания, через 14 дней.

Кроме того, правительство получило право на регуляцию рынка лекарств. Это касается, прежде всего, сокращения сроков регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Напомним, на 6 апреля в Сибири было зарегистрировано 23 новых случая заболевания коронавирусом.