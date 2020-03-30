Шестеро в реанимации: в Бурятии врачи борются за жизнь больных коронавирусом
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В Бурятии на утро 6 апреля подтверждено 43 случая заболевания коронавирусом; шесть человек в реанимации.
В Республике Бурятия на утро 6 апреля лабораторно подтверждено 43 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает республиканский минздрав.
«Всего в стационаре ГБУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница" на 6 апреля находится 97 человек, из них 43 больных коронавирусом, в том числе – восемь детей, состояние детей удовлетворительное. Шесть взрослых находятся в реанимации», – говорится в сообщении минздрава.
В соседнем Забайкальском крае на 6 апреля подтверждён один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией жительницы Читы, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В Иркутской области на 6 апреля подтверждено девять случаев заболевания коронавирусом.
Напомним, в Новосибирской области 5 апреля был выявлен 11-й случай заражения коронавирусом.
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