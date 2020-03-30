Шестеро в реанимации: в Бурятии врачи борются за жизнь больных коронавирусом

сегодня 10:39 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В Бурятии на утро 6 апреля подтверждено 43 случая заболевания коронавирусом; шесть человек в реанимации.

В Республике Бурятия на утро 6 апреля лабораторно подтверждено 43 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает республиканский минздрав.

«Всего в стационаре ГБУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница" на 6 апреля находится 97 человек, из них 43 больных коронавирусом, в том числе – восемь детей, состояние детей удовлетворительное. Шесть взрослых находятся в реанимации», – говорится в сообщении минздрава.

В соседнем Забайкальском крае на 6 апреля подтверждён один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией жительницы Читы, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В Иркутской области на 6 апреля подтверждено девять случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, в Новосибирской области 5 апреля был выявлен 11-й случай заражения коронавирусом.