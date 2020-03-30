Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Шестеро в реанимации: в Бурятии врачи борются за жизнь больных коронавирусом

сегодня 10:39

Фото с сайта pixabay.com

В Бурятии на утро 6 апреля подтверждено 43 случая заболевания коронавирусом; шесть человек в реанимации.

В Республике Бурятия на утро 6 апреля лабораторно подтверждено 43 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает республиканский минздрав.

«Всего в стационаре ГБУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница" на 6 апреля находится 97 человек, из них 43 больных коронавирусом, в том числе – восемь детей, состояние детей удовлетворительное. Шесть взрослых находятся в реанимации», – говорится в сообщении минздрава.

В соседнем Забайкальском крае на 6 апреля подтверждён один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией жительницы Читы, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В Иркутской области на 6 апреля подтверждено девять случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, в Новосибирской области 5 апреля был выявлен 11-й случай заражения коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Иркутская область
Забайкальский край
Республика Бурятия
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

115026
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта: запрет на выход из дома и в два раза больше погибших
92661
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
85912
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
83987
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
79289
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на утро 30 марта: заявление оперативного штаба
73990
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
73296
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку