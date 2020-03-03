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Штормовой ветер надвигается на Новосибирск – МЧС

сегодня 20:36

Фото с сайта ГУ МЧС по НСО

МЧС Новосибирской области предупреждает о приближении непогоды со штормовым ветром; возможно падение деревьев.

По данным Гидрометцентра, с 8 апреля в Новосибирской области ожидается штормовой ветер с сильными порывами. Сутки 8 и ночью 9 апреля скорость ветра усилится до 22 метров в секунду с порывами до 27 метров в секунду. Такой силы ветер по шкале Бофорта относится к шторму и сильному шторму и ведёт к обрыву проводов и падению деревьев.

«Под действием ветра возможно повреждение или падение различных конструкций, рекламных щитов, ветхих деревьев, а также обрыв проводов. В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнём», – говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

Гражданам не рекомендуется покидать свои дома, а автомобилистам не парковать автомобили рядом с плохо закреплёнными конструкциями, старыми деревьями и рекламными щитами.

Напомним, в марте ураганный ветер снёс женщину в одном из городов Сибири.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

погода
МЧС

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