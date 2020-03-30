Тест на коронавирус можно будет сдать дома: Роспотребнадзор начинает исследования

сегодня 08:27 Поделиться

Фото минздрава НСО

Сдать тест на коронавирус можно будет не выходя из дома; Роспотребнадзор начинает массовый скрининг.

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора сегодня, 6 апреля, начинает проводить тестирование россиян на коронавирус. Сдать анализ можно будет без назначения врача, сообщается на сайте ведомства.

"С 6 апреля Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает массовый скрининг всех, кто хочет проверить у себя наличие вируса COVID-19. Для проведения анализа специалисты Центра молекулярной диагностики используют высокочувствительную тест-систему, разработанную учеными Центрального НИИ Эпидемиологии", — говорится в сообщении.

В целях безопасности процедура будет проходить на дому. Специалист приедет к заказчику и проинструктирует его, как самостоятельно взять мазок и заберёт материал на исследование. Услуга будет оказываться на платной основе и пока будет доступна только жителям Москвы и Московской области.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в настоящее время ведётся работа по расширению сети и охвата всех регионов России.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что частные лаборатории «Гемотест» и «Хеликс», а также клиника «Медси» уже начали выполнять платные тесты на коронавирус. В апреле тестовые системы появятся в «Инвитро» и KDL.

Напомним, 4 апреля стало известно, что в России разработали тест на коронавирус, который показывает результат в течение 30 минут.