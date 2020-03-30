Тест на коронавирус: Роспотребнадзор назвал стоимость проведения на дому

сегодня 22:23 Поделиться

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Каждый россиянин по желанию и без направления врача может провести тест на коронавирус; выезд специалистов оплачивается отдельно.

Руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова рассказала, что каждый житель страны по желанию и без направления врача может сделать тест на коронавирус, пригласив специалистов на дом. Выезд медперсонала оплачивается отдельно и зависит от местоположения заявителя. Сам тест стоит 1250 рублей.

Специалисты Роспотребнадзора будут использовать тест-систему разработки Центрального НИИ эпидемиологии. Анализ будет готовиться в течение 1-2 дней и высылаться на электронную почту. Если результат окажется положительным, данные автоматически отправятся и в Роспотребнадзор.

Отмечается, что тестирование на дому поможет выявлять заболевших на ранней стадии или со скрытой формой протекания заболевания. Это поможет сократить заражение новых контактных лиц. Пока тест на коронавирус с выездом на дом доступен только жителям Москвы и Московской области.

Напомним, 4 апреля были анонсированы экспресс-тесты для выявления коронавируса за 30 минут.