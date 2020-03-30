Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Тест на коронавирус: Роспотребнадзор назвал стоимость проведения на дому

сегодня 22:23

Фото с сайта pixabay.com

Каждый россиянин по желанию и без направления врача может провести тест на коронавирус; выезд специалистов оплачивается отдельно.

Руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова рассказала, что каждый житель страны по желанию и без направления врача может сделать тест на коронавирус, пригласив специалистов на дом. Выезд медперсонала оплачивается отдельно и зависит от местоположения заявителя. Сам тест стоит 1250 рублей.

Специалисты Роспотребнадзора будут использовать тест-систему разработки Центрального НИИ эпидемиологии. Анализ будет готовиться в течение 1-2 дней и высылаться на электронную почту. Если результат окажется положительным, данные автоматически отправятся и в Роспотребнадзор.

Отмечается, что тестирование на дому поможет выявлять заболевших на ранней стадии или со скрытой формой протекания заболевания. Это поможет сократить заражение новых контактных лиц. Пока тест на коронавирус с выездом на дом доступен только жителям Москвы и Московской области.

Напомним, 4 апреля были анонсированы экспресс-тесты для выявления коронавируса за 30 минут.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

115143
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта: запрет на выход из дома и в два раза больше погибших
92764
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
86107
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
84385
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
79416
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на утро 30 марта: заявление оперативного штаба
74139
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
73451
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку