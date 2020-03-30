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Тесты на коронавирус в России будет оплачивать фонд ОМС

сегодня 18:07

Фото с сайта pixabay.com

В России тестирование на коронавирус начнёт оплачиваться из Фонда обязательного медицинского страхования; тест можно будет сделать на дому.

По программе ОМС будет оплачиваться тестирование и проведение лабораторных исследований на коронавирус. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передаёт «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в России начнут выявлять коронавирус на ранних стадиях с помощью высокочувствительной тест-системы, разработанной учёными Центрального НИИ эпидемиологии.

Уже в апреле медики начнут применять экспресс-тесты, разработанные российскими и японскими учёными. Коронавирус можно будет выявить за 30 минут. Сначала системы опробуют в столичном регионе, а затем и в других субъектах.

Процедура будет происходить на дому практически бесконтактным способом по следующему принципу: специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику, инструктирует, как взять мазок, после чего забирает биоматериал и передаёт его в лабораторию.

Сегодня, 6 апреля, стало известно, что Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начинает проводить тестирование россиян на коронавирус. Сдать анализ можно будет без назначения врача. Однако изначально сообщалось, что тесты будут делать на платной основе.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что частные лаборатории «Гемотест» и «Хеликс», а также клиника «Медси» уже начали выполнять платные тесты на коронавирус. В апреле тестовые системы появятся в «Инвитро» и KDL.

Напомним, по данным на утро понедельника, 6 апреля, в России зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Автор:
Олеся Сметанникова

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