Тигрица заразилась коронавирусом: в зоопарке Нью-Йорка подтвердили первый случай заболевания животного

сегодня 07:59 Поделиться

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В зоопарке считают, животное заразил ухаживающий за тигрицей работник; у него болезнь могла протекать без симптомов.

В зоопарке Нью-Йорка выявлен первый случай заболевания животного коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Общество охраны дикой природы.

Малайская тигрица Надиа показала положительный результат на наличие в организме коронавирусной инфекции. Результат подтвердили в Национальной ветеринарной службе министерства сельского хозяйства США. По данным ведомства, это первый случай заражения животного коронавирусом в государстве.

Заболевание подозревают еще у нескольких животных. Все они принадлежат к семейству кошачьих: ещё одна тигрица, два амурских тигра и три африканских льва.

Животные чувствуют себя хорошо. На данный момент неизвестно, способны ли кошки передавать коронавирус человеку.

Напомним, 2 апреля стало известно, что кошки могут болеть коронавирусом.