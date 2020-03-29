Три православных священника в Москве заразились коронавирусом

сегодня 09:21 Поделиться

Фото с сайта Русской православной церкви

Диагноз COVID-19 подтвердился у священнослужителей в Москве; под подозрением ещё двое представителей РПЦ.

У троих православных священников Москвы 5 апреля обнаружен COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на рабочую группу при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

По данным издания, среди заболевших – иерей Николай Рыжков, клирик храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино; иерей Виктор Волков, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском; иерей Георгий Дехтярев, исполняющий обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле.

Сообщается, что ещё двое священнослужителей имеют симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз пока не подтверждён.

«Контактировавших с указанными священниками рабочая группа при патриархе просит быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться», – говорится в публикации.

Как ранее сообщал Сиб.фм, накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд столицы с иконой Богородицы «Умиление» и молитвой о спасении страны от коронавируса. Трансляция обряда шла в эфире телеканала «Спас» в режиме реального времени. Патриарх ехал на автомобиле Mercedes-Benz V-класса в сопровождении нескольких автомобилей с мигалками.

Напомним, 29 марта патриарх Кирилл попросил россиян не ходить в храмы из-за коронавируса.