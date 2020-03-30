Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Успели эвакуироваться: рыбаки утопили Ниву Шевроле в протоке под Новосибирском

сегодня 21:05

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Из-за грубого нарушения правил поведения на льду 5 апреля рыбаки чуть не угробили и себя, и автомобиль; ЧП произошли сразу в двух районах области.

Первое сообщение поступило спасателям Ордынского района: в полдень два рыбака провалились под лёд и выбраться самостоятельно не могут. Происшествие случилось в районе Ордынского моста. Спасатели при помощи Конца Александровна вытащили из промоины неудачливых любителей подлёдного лова. Но от медицинской помощи изрядно замёрзшие рыбаки отказались.

В это же время в Карасукском районе проходила спасательная операция в четырёх километрах от села Благодатное. Рыбаки умудрились заехать на тонкий лёд на автомобиле Нива Шевроле на протоке между озёрами Кривое и Красное. Все трое смогли выскочить из авто.

«Сами рыбаки успели эвакуироваться из автомобиля, который одной колесной парой погрузился под лед, и вызвать спасателей. На помощь оперативно прибыли силы аварийно-спасательной службы Новосибирской области. Мужчины были доставлены на берег, в медицинской помощи они не нуждались», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

Спасатели напоминают, что выход на лёд уже крайне опасен для жизни. Даже если он кажется толстым, структура его уже пористая и хрупкая, лед легко ломается от небольшого механического воздействия.

Напомним, в ноябре в Республике Алтай под тонкий лёд провалилось стадо коров.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

МЧС

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

115143
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта: запрет на выход из дома и в два раза больше погибших
92764
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
86107
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
84385
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
79416
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на утро 30 марта: заявление оперативного штаба
74139
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
73451
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку