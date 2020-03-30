Успели эвакуироваться: рыбаки утопили Ниву Шевроле в протоке под Новосибирском

сегодня 21:05 Поделиться

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Из-за грубого нарушения правил поведения на льду 5 апреля рыбаки чуть не угробили и себя, и автомобиль; ЧП произошли сразу в двух районах области.

Первое сообщение поступило спасателям Ордынского района: в полдень два рыбака провалились под лёд и выбраться самостоятельно не могут. Происшествие случилось в районе Ордынского моста. Спасатели при помощи Конца Александровна вытащили из промоины неудачливых любителей подлёдного лова. Но от медицинской помощи изрядно замёрзшие рыбаки отказались.

В это же время в Карасукском районе проходила спасательная операция в четырёх километрах от села Благодатное. Рыбаки умудрились заехать на тонкий лёд на автомобиле Нива Шевроле на протоке между озёрами Кривое и Красное. Все трое смогли выскочить из авто.

«Сами рыбаки успели эвакуироваться из автомобиля, который одной колесной парой погрузился под лед, и вызвать спасателей. На помощь оперативно прибыли силы аварийно-спасательной службы Новосибирской области. Мужчины были доставлены на берег, в медицинской помощи они не нуждались», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

Спасатели напоминают, что выход на лёд уже крайне опасен для жизни. Даже если он кажется толстым, структура его уже пористая и хрупкая, лед легко ломается от небольшого механического воздействия.

Напомним, в ноябре в Республике Алтай под тонкий лёд провалилось стадо коров.