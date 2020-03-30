Устроивший пьяное ДТП под Новосибирском полицейский оказался начальником ГИБДД

сегодня 20:11 Поделиться

Фото из группы «Куйбышев54» соцсети «ВКонтакте»

Местные жители подтвердили, что виновником ДТП оказался начальник местной ГИБДД; его машину не могли эвакуировать с места 3 часа.

В распоряжении Сиб.фм оказалась видеозапись местных жителей, которые запечатлели последствия аварии в Куйбышеве поздним вечером 5 апреля. За рулём автомобиля «Тойота Королла» находился пьяный водитель, в котором сразу же был опознан начальник местной ГИБДД Юрий Валентинович Захваткин. Очевидец заснял момент эвакуации на видео и пытался поговорить с майором.

На тот момент ещё руководитель ГИБДД всячески избегал камеры, давал указания и общался только со своими подчинёнными. Эвакуаторщики не могли три часа погрузить «Тойоту» на спецавтомобиль, явно смущаясь и руководителя, и очевидца с камерой.

Ранее ГУ МВД по Новосибирской области подтвердило, что в аварии в Куйбышеве действительно участвовал нетрезвый сотрудник полиции. Он будет уволен из органов по отрицательным мотивам и понесёт наказание в соответствии с законодательством.