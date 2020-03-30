«Утечка из лаборатории»: разведчики озвучили новую версию появления коронавируса

сегодня 11:42 Поделиться

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Пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из лаборатории в китайском Ухане; британские эксперты заявили, что китайцы не придерживались техники безопасности во время изучения вирусов.

Британские политики не исключают, что пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из лаборатории в китайском Ухане. Выводы были сделаны на основании данных разведки, пишет 5 апреля Daily Mail.

Один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.

Американский эксперт по биобезопасности, профессор Ричард Эбрайт заявил, что в лабораториях изучали вирусы и не придерживались техники безопасности. По его словам, уровень защиты должен быть не ниже «4», а китайские эксперты якобы использовали класс «2».

«Работа с вирусами, опыты с животными представляют значительный риск заражения работника лаборатории, а затем общественности», – отметил Эбрайт.

Тем не менее «лабораторная» версия пока не основная, главная – передача SARS-COV-2 от животных людям на рынке в Ухане. Один из возбудителей вируса-мутанта – летучие мыши. По мнению ученых, 2019-nCoV – это гибрид коронавируса, который был обнаружен у рукокрылых. Предполагается, что летучие мыши либо попали на рынок в городе Ухане, либо они укусили других животных.

Различные версии о лабораторном происхождении коронавируса появлялись и ранее. В марте МИД Китая не исключил, что инфекцию в страну завезли американские военные. По данным ведомства, в США люди и раньше умирали от коронавируса. Дональд Трамп эти обвинения опроверг.

Напомним, в начале апреля вирусолог рассказал, чем коронавирус опасен для беременных.