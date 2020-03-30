В Бердске 820 медработников недополучили зарплаты на несколько миллионов рублей

сегодня 21:35 Поделиться

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Прокуратура установила, что в бердской городской больнице были нарушены права 820 сотрудников; им необоснованно снизили выплаты.

Прокуратура Бердска провела проверку соблюдения трудового законодательства в бердской горбольнице. Выяснилось, что имелись серьёзные нарушения при оплате работы сотрудников медучреждения. Все 820 человек недополучили честно заработанное.

«Установлено, что должностными лицами учреждения необоснованно снижены размеры стимулирующих выплат 820 медицинским работникам. Размер невыплаченной заработной платы превысил 6 млн рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Главврачу больницы было вынесено представление, а также возбуждено административное дело о неполной выплате зарплаты в установленный срок. На данный момент вся образовавшаяся задолженность выплачена сотрудникам больницы в полном объёме.

Напомним, почти половина новосибирцев в период коронавируса столкнулась с понижением зарплаты или увольнением.