В России приостановлено международное железнодорожное сообщение со всеми странами

сегодня 11:57 Поделиться

Фото с официального сайта Калининградской железной дороги

Вслед за авиакомпаниями международное сообщение полностью временно приостановлено и на российских железных дорогах; с 6 апреля перестают курсировать поезда в Калининград, следовавшие через территорию Литвы и Белоруссии.

На фоне распространения коронавирусной инфекции упал спрос на поездки железнодорожным транспортом. ОАО «Российские железные дороги» отменило все поезда международного сообщения.

По информации компании, с 6 апреля прекращено курсирование поезда № 30/29 Калининград – Москва – Калининград, а с 7 апреля – № 80/79 Калининград – Санкт-Петербург – Калининград. Накануне было приостановлено движение поездов формирования Белорусской железной дороги № 2/1 Минск – Москва – Минск и № 52/51 Брест/Минск – Санкт-Петербург – Минск/Брест.

Всего РЖД временно приостановило пассажирское международное сообщение с 21 страной. Как ранее сообщал Сиб.фм, первыми в начале февраля были приостановлены поезда в Китай: № 19/20 (319/320) Москва (Чита) – Пекин – (Чита) Москва и № 3/4 Москва – Улан-Батор – Пекин – Улан-Батор – Москва.

Напомним, 3 апреля в ОАО «РЖД» объявили об отмене ряда пассажирских поездов в России.