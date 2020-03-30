В России выявили 954 новых случая заражения коронавирусом

сегодня 14:35 Поделиться

За прошедшие сутки количество заражённых коронавирусом в России увеличилось почти на 1000 человек; общее число достигло 6343.

В России за сутки подтвердили 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил федеральный оперативный штаб. Общее количество заражённых в стране достигло 6343 человек.

Новые случаи выявили в 49 регионах. За всё время погибли 47 человек.