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В России выявили 954 новых случая заражения коронавирусом

сегодня 14:35

За прошедшие сутки количество заражённых коронавирусом в России увеличилось почти на 1000 человек; общее число достигло 6343.

В России за сутки подтвердили 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил федеральный оперативный штаб. Общее количество заражённых в стране достигло 6343 человек.

Новые случаи выявили в 49 регионах. За всё время погибли 47 человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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