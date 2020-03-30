Вирусолог рассказал, чем коронавирус опасен для беременных

сегодня 10:59 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Беременных женщин назвали лидерами в группе риска по коронавирусу; последствия могут отразиться на ребёнке.

Эксперт призвал будущих мам максимально беречься от заражения коронавирусом. Наибольшую опасность новый вирус может представлять именно для них, сообщил доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

По его словам, главная сложность заключается в том, что старикам и детям можно давать различные препараты против инфекции, а беременным трудно подобрать лечение.

Вирусолог призвал беречь будущих мам от вирусов, так как последствия заболевания отразятся на ребёнке.

«Мы знаем, чем кончается грипп у беременных, вернее, у потомства, которое они рожают. Нередко развивается медленная форма гриппозной инфекции, которая может привести к тяжёлым осложнениям», – сообщил эксперт в эфире «России 1».

Напомним, в начале апреля в Москве родился ребёнок, заражённый коронавирусом.