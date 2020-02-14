«Врачи и медработники сейчас сражаются за наши жизни»: Андрей Травников призвал единороссов помогать работникам здравоохранения и волонтёрам

сегодня 17:49 Поделиться

Фото правительства НСО

В условиях пандемии коронавируса сибиряки проявляют лучшие человеческие качества; сотни новосибирцев стали добровольными помощниками для тех, кому нужна поддержка.

К борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области присоединяются новые общественные организации и движения. Депутаты и члены партии «Единая Россия» из своих средств оплачивают и лично приносят пожилым людям продуктовые наборы и лекарства, организуют волонтёрские центры на округах, обеспечивают земляков средствами индивидуальной защиты, а врачей – транспортом.

Секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Андрей Травников уверен, что так должен работать каждый член и сторонник партии. По его мнению, «Единая Россия» как самая мощная политическая сила области должна объединить всех активных и неравнодушных жителей для решения общей проблемы.

«Прошу всех членов и сторонников партии, особенно депутатов всех уровней, подключиться и помогать работе волонтёров всем, чем можете. Помочь врачам и медицинским работникам, которые сейчас сражаются за наши жизни и здоровье на передовой. Помочь каждому земляку, кто нуждается в заботе и защите в это нелегкое время», – обратился к однопартийцам Андрей Травников.

В качестве примера такой работы можно отметить акцию депутатов Николая Мочалина и Екатерины Митряшиной. Они направили в социальные учреждения Дзержинского района Новосибирска более четырёх тысяч масок. Из них две с половиной тысячи зарезервированы для детских садов, две тысячи штук получат школы, ТОСы района и отделение Всероссийского общества инвалидов.

По инициативе депутата Заксобрания Сергея Конько на базе его общественной приёмной на Плющихинском жилмассиве открылся волонтёрский центр помощи людям, находящимся на временной самоизоляции. Среди добровольцев – студенты НГАУ, спортсмены федерации дзюдо, другие неравнодушные жители района. Они каждый день закупают и доставляют нуждающимся самое необходимое: продукты и лекарства. В день на каждого волонтёра приходится до 30 выходов.

Жителям своего избирательного округа помогает и областной депутат-единоросс Глеб Поповцев. Сельхозпредприятие, которым руководит парламентарий, направляет нуждающимся жителям округа мешки с картофелем. Первые партии уже переданы жителям Верх-Тулы и Оби.

В конце марта партия открыла в региональной общественной приёмной волонтёрский центр помощи людям, находящимся на самоизоляции. На базе центра работают почти 600 добровольцев из основных волонтёрских организаций области – «Молодая Гвардия», «Волонтёры Победы», добровольцы-медики, студенты НГТУ и медколледжа. Как рассказал заместитель секретаря «Единой России» в регионе Андрей Панфёров, волонтёрство студентам зачтут в качестве прохождения летней практики. Работу центра в конце прошлой недели проверил и высоко оценил секретарь реготделения партии, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, в феврале молодогвардейцы «Единой России» раздали новосибирцам более 20 тысяч медицинских масок.