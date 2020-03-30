Второй случай гибели от коронавируса зарегистрировали за сутки в Сибири

сегодня 17:09 Поделиться

Ещё одну смерть от коронавируса зафиксировали в Сибири; скончалась пожилая женщина из Бурятии.

В Бурятии скончался первый пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики сегодня, 6 апреля. По данным специалистов, женщине было 73 года.

Сообщается, что пациента имела ряд сопутствующих заболеваний. Это второй случай гибели людей от коронавирусной инфекции в Сибири за сутки. Сегодня погиб пациент в Иркутске.