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Второй случай гибели от коронавируса зарегистрировали за сутки в Сибири

сегодня 17:09

Ещё одну смерть от коронавируса зафиксировали в Сибири; скончалась пожилая женщина из Бурятии.

В Бурятии скончался первый пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики сегодня, 6 апреля. По данным специалистов, женщине было 73 года.

Сообщается, что пациента имела ряд сопутствующих заболеваний. Это второй случай гибели людей от коронавирусной инфекции в Сибири за сутки. Сегодня погиб пациент в Иркутске.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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