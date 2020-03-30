Второй случай смерти от коронавируса в Сибири: что известно о погибшем пациенте

сегодня 17:44 Поделиться

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В Бурятии погиб первый пациент с подтверждённым коронавирусом; женщина несколько дней находилась в реанимации.

Пожилая женщина с подтверждённым коронавирусом скончалась в Бурятии. Как сообщил 6 апреля региональный минздрав, погибшей было 73 года. По данным медиков, она несколько дней была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Болезнь протекала в тяжёлой форме также потому, что у пациентки были тяжёлые сопутствующие заболевания. В минздраве сообщили, что женщина имела первую группу инвалидности. Известно, что ранее пациентка перенесла инсульт. Также она страдала от сахарного диабета 2 типа и артериальной гипертонии.

Как ранее сообщал Сиб.фм, это второй случай гибели пациентов с коронавирусом в Сибири. Сегодня, 6 апреля, зарегистрировали смерть мужчины в Иркутске. О сопутствующих заболеваниях погибшего пока не сообщается – известно, что ему было 62 года.

Республика Бурятия – один из лидеров по количеству заражённых коронавирусом в России. На сегодняшний день там выявили 43 случая – за сутки прибавилось восемь больных.

Напомним, сегодня стало известно, что медик из Хакасии заразилась коронавирусом и контактировала с детьми.