За границей не была: детский врач заразилась коронавирусом в Хакасии

сегодня 14:02 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В Хакасии выявили два случая заражения коронавирусом; один из пациентов – врач-педиатр.

Врач-педиатр заразилась коронавирусной инфекцией в Хакасии. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщило республиканское правительство. Как заявляют специалисты, женщина не выезжала за границу.

По данным правительства, детский врач прилетела рейсом Москва – Абакан 30 марта. Сегодня у неё и ещё одного вернувшегося из столицы мужчины выявили коронавирусную инфекцию.

Как сообщили медики, оба пациента госпитализированы в состоянии средней тяжести. Всего в регионе пять подтверждённых случаев заражения коронавирусом. В двух регионах республики, в том числе в Абакане, введён режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, сегодня в Иркутске скончался первый пациент с коронавирусом.