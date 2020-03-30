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Заболевание коронавирусом в Новосибирске: оперативный штаб уточнил дату прилёта из Москвы 11-го пациента

сегодня 07:17

Фото pixabay.com

В Новосибирске оперативный штаб уточнил дату прилёта из Москвы 11-го пациента с подтверждённым коронавирусом; Роспотребнадзор уточняет списки пассажиров.

Новосибирский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса уточнил дату прилёта в столицу Сибири пассажира из Москвы, у которого подтвердился коронавирус. Первоначально сообщалось, что он прибыл в Толмачёво 26 марта. После выяснения всех обстоятельств стало известно, что мужчина прилетел 28 марта. Роспотребнадзор уточняет списки пассажиров, с каждым из них будет проведена беседа о необходимости соблюдения двухнедельного карантина.

На утро 6 апреля под наблюдением медиков в Новосибирске находятся 4418 жителей региона.

Напомним, 5 апреля в Новосибирске был выявлен 11-й случай заболевания коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Новосибирск.
коронавирус
оперативный штаб

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