Заморозить до 2022: туроператоры не готовы раньше возвращать деньги туристам

сегодня 06:17 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Ассоциация туроператоров России обратилась в правительство с просьбой рассмотреть ещё одну меру поддержки туриндустрии; АТОР просит заморозить выплаты по аннулированным турам.

Письма в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина и заместителя министра экономического развития РФ Сергея Галкина были направлены Ассоциацией туроператоров России 6 апреля. АТОР просит правительство рассмотреть новый комплекс мер по поддержке внешнего и внутреннего туризма. На данный момент из-за пандемии туроператоры потеряли миллиарды рублей. А в совокупности с недополученными доходами из-за сорванного туристического сезона, разговор идёт о сотнях миллиардов.

«Ситуация с коронавирусом пришлась на период, когда туроператоры активно готовились к летнему сезону, внося значительные средства за размещение и перевозку своим партнерам. Это мировая практика организованного туризма и сегодня партнеры туроператоров подтверждают готовность оказать оплаченные услуги после нормализации эпидемиологической обстановки. Принуждение туроператора к одномоментной выплате средств за тур приведет к вынужденной остановке деятельности и как следствие — неисполнению обязательств перед теми туристами, которые готовы переносить сроки тура», – цитирует пресс-служба АТОР содержание писем.

В связи с этим ассоциация просит правительство России официально утвердить отсрочку выплат туристам за аннулированные туры до 2022 года. При этом у туриста останется право оплатить любой тур у данного туроператора имеющимися на депозите деньгами. На время отсрочки турист получит депозитный сертификат, подтверждающий данное право.

Напомним, с 20 марта прекращены продажи и аннулированы туры за рубеж у всех туроператоров с датами вылета до 30 апреля.