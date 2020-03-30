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Заражённая коронавирусом педиатр из Хакасии контактировала с детьми

сегодня 16:42

Фото с сайта pixabay.com

В Хакасии подтвердили наличие коронавируса у детского врача; после заражения она продолжала ходить на работу.

Врач-педиатр из Абакана, которая заразилась коронавирусной инфекцией, контактировала с детьми на работе. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщили в пресс-службе правительства Республики Хакасия. По данным оперштаба, женщина вернулась из Москвы – она не выезжала за границу.

Как рассказали в правительстве, медик прилетела рейсом Москва – Абакан 30 марта. Положительный результат анализа на коронавирус был готов позже, а до этого женщина успела выйти на работу. По данным штаба, сейчас устанавливается список людей, с которыми врач могла контактировать за всё время.

Тем же бортом 30 марта прилетел ещё один житель Абакана, у которого сегодня выявили коронавирусную инфекцию. Он сейчас госпитализирован. Всего в регионе пять подтверждённых случаев коронавируса. В нескольких городах Хакасии введён режим ЧС.

Напомним, сегодня в Иркутске скончался первый пациент с коронавирусом.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Хакасия
коронавирус

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