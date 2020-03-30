«Застрявшие на Пхукете»: история сибирячки, которая не может вернуться из Таиланда в Новосибирск

сегодня 16:44 Поделиться

Фото – предоставлено героиней материала, из соцсети «ВКонтакте», с сайта pixabay.com

Из Таиланда вывозят последних россиян, оказавшихся в плену азиатского курорта из-за коронавируса; некоторые дежурят в аэропорту сутками, чтобы первыми зарегистрироваться на рейс.

Приостановленное в конце прошлой недели авиасообщение с Таиландом снова возобновляют. На Пхукете ещё остаются туристы и россияне, работавшие в сфере туризма. Ранее местные власти подтвердили закрытие международного аэропорта в Пхукете из-за вспышки коронавируса нового типа с 10 по 30 апреля. Многие россияне пытаются улететь с острова домой в этот короткий промежуток – до 10 апреля. Однако для этого нужны крепкие нервы, находчивость и отвага.

О том, почему сейчас нет дороги домой и как живут застрявшие на Пхукете россияне, Сиб.фм рассказала жительница Новосибирска Анастасия, которая работала гидом на азиатском курорте.

«Как и многие кто работает в сфере туризма, билет на самолёт я купила задолго до этих событий с коронавирусом, – поясняет девушка. – В середине апреля здесь начнётся сезон дождей, поэтому обычно те, кто работает на острове, в начале апреля уезжают домой до осени. Уже два раза мой рейс в Новосибирск переносили на более поздние даты. Последний раз вылет назначили на 12 апреля. Но в конце прошлой недели международное авиасообщение было приостановлено, а потом мне на почту пришло письмо, что "ваш рейс отменён, предлагаем вернуть деньги". И я такая не одна. Тысячи россиян не могут улететь из Таиланда.

Это не выход, потому что оставаться в чужой стране во время пандемии страшно. Кто будет лечить иностранца, если он подхватит вирус, и какой счёт за это потом выставят? Где жить и что есть, если закончатся деньги? Работы в туризме сейчас нет.

Самое сложное в этой ситуации – неизвестность. Людям не дают развёрнутой информации. Есть горячие линии: авиакомпании, МИДа, посольства. Но туда просто невозможно дозвониться. "Висеть" на трубке можно больше часа, слушая музыку и запись приветствия, а потом звонок в итоге просто сбрасывают.

В МИД Таиланда один ответ: мы ничего не знаем, ждите, будет информация – перезвоним.

Не могут вернуться в Россию и из Бангкока. Тысячи людей сейчас живут в отелях возле Бангкока. В соцсетях была информация, что некоторые устроили палаточный лагерь в одном из заброшенных отелей, потому что на нормальный отель денег уже нет.

Была информация, что правительство России выделило 500 миллионов рублей на помощь россиянам, которые не могут вернуться на родину из-за ограничений по коронавирусу. На портале госуслуг я оставила номер карточки. Но мне помощь пока не приходила. Слышала, что одни уже получили выплаты, а другие нет. По какому принципу их начисляют – пока непонятно.

У меня рейс должен был изначально быть на 2 апреля. Потом его перенесли на 12-е апреля. Последнее сообщение в почте – от авиакомпании. Сообщают, что рейс отменён, и предлагают вернуть деньги. Но в выходные стало известно, что рейсы возобновляют. Узнала, что вроде бы мой рейс на 7-е число перенесли. Но почему-то только часть пассажиров взяли.

Некоторые люди просто дежурят в аэропорту сутками, в надежде, что появится какой-то рейс и они первые зарегистрируются, иначе не успеют.

Родственники из Новосибирска чуть ли не каждый день мне пишут, что в новостях говорят, что рейсы возобновляют, но надо заново зарегистрироваться на портале госуслуг. Опять? Сколько можно, что могло поменяться? Неужели за два дня закрытого авиасообщения кто-то смог уехать из Пхукета в Новосибирск на такси?

Плохо то, что царит полная неразбериха. Информацию мы узнаем друг от друга и из соцсетей, а не от официальных ведомств, потому что дозвониться туда невозможно.

В этой ситуации трудно и туристам, и тем, кто здесь работал. Я, например, снимаю комнату и арендую байк – без него на Пхукете добираться до офиса нереально, общественного транспорта здесь по большому счёту нет. Мне надо понять, какого числа съезжаю, чтобы всё это сдать хозяевам. Да и платить за аренду накладно, когда нет работы.

В соцсетях немало постов на эту тему. Пользователи объединяются в сообщества, чтобы помочь друг другу.

Люди сейчас здесь разделились на два лагеря: одни на всё махнули рукой – ну нет рейсов, поживут еще здесь, в Таиланде, когда вывезут, тогда и вывезут. Вторые – в панике, штурмуют аэропорт и МИД.

У многих заканчиваются деньги, и на что жить дальше – непонятно.

Конечно, я могу сейчас вернуть деньги за билет. Но взять его по той же стоимости, что раньше, я потом не смогу в ближайшее время. А оставаться здесь без работы с риском заболеть тоже не хочется».

Сиб.фм попытался взять комментарий в пресс-службе авиакомпании S7, которая выполняет рейсы из Таиланда в Новосибирск, но дозвониться туда тоже оказалось нереально.

Ранее в пресс-службе авиакомпании поясняли, что с 31 марта вступило в действие решение оперштаба ввозить в один регион не более 200 человек в сутки (это меньше, чем один самолёт – ред). Поэтому 2 апреля S7 смогла выполнить только один рейс в Новосибирск. По словам сотрудников авиакомпании, пассажиры могут оформить возврат полной стоимости авиабилетов через контактный центр авиакомпании. При этом каждая заявка рассматривается вручную, и сотрудники не успевают оперативно их обрабатывать. Обращения рассматриваются в порядке приоритета по предполагаемой дате вылета, – сообщили в пресс-службе S7.

Кроме того, пассажиры отменённых рейсов S7 могут оформить возврат полной стоимости авиабилета на сертификат. Деньги останутся на личном депозите пассажира, их можно будет потратить на новое путешествие или дополнительные услуги в полёте в течение одного года. При этом путешественникам обещают начислить +10 % к изначальной стоимости услуг.

Однако застрявшие на Пхукете россияне сомневаются, что такая схема поможет им быстро вернуться на родину – билеты на самолёт продают по космическим ценам.

«Если я зимой покупала билет из Пхукета в Новосибирск с пересадкой за 15 тысяч рублей, то в конце марта билеты были уже в среднем по 60 тысяч. Сколько будут стоить потом и когда откроют авиасообщение – неизвестно», – говорит Анастасия.

Напомним, в начале апреля прибывших из Таиланда в Новосибирск пассажиров на две недели закрыли в обсерваторы, но позже многих отпустили по домам.