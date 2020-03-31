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Банк УРАЛСИБ объявил о мерах поддержки малого бизнеса

сегодня 11:41

Фото предоставлено Банком УРАЛСИБ

Банк УРАЛСИБ реализует комплексную программу, направленную на поддержку клиентов сегмента малого бизнеса.

Специально для своих клиентов-предпринимателей Банк разработал упрощённый процесс оформления кредитных каникул – с предоставлением минимального пакета документов (в том числе в системах ДБО) и оперативным принятием решения. Отсрочка может предоставляться на срок до 9 месяцев – как по основному долгу, так и по основному долгу с процентами, в том числе с возможным увеличением срока кредитования.

Также Банк УРАЛСИБ расширяет возможности удалённых сервисов для клиентов малого бизнеса. Новая система дистанционного обслуживания РКО позволяет проводить платежи без посещения офиса, в любой момент получать полную информацию о состоянии счёта и истории операций, размещать временно свободные средства на онлайн-депозиты сроком от 1 дня с повышенной процентной ставкой, а также существенно экономить на стоимости обслуживания счёта и проведении платежей.

В связи с повсеместным снижением клиентского потока из-за карантина Банк отменил взимание минимальной фиксированной ставки за апрель 2020 года по действующим договорам торгового эквайринга для всех клиентов малого бизнеса.

Дополнительно в Банке действуют специальные инициативы как для действующих, так и для новых клиентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

  • Открытие расчётного счёта без посещения офиса Банка, с использованием услуги «Выездной Сервис». Встреча безопасна, так как используются все доступные средства защиты. Также работает сервис бесплатного такси в офис Банка для открытия счёта.
  • Год бесплатного обслуживания по пакету «Начни с нуля». В рамках пакета предусмотрены в том числе бесплатное обслуживание и бесплатное открытие расчётного счёта.
  • Для всех клиентов, открывших первый расчётный счёт в Банке УРАЛСИБ, с 1 апреля по 30 июня 2020 года действует специальное предложение по начислению процентов на фактический остаток на расчётном счёте.
  • Акция «Вся Медицина» направлена на поддержку предприятий данной отрасли. Бесплатное открытие расчётного счёта, льготное обслуживание по РКО, эквайрингу и лизингу на оборудование.
  • До 30.04 действующие клиенты имеют возможность сократить расходы на РКО до 30 % с маркетинговой акцией «Весенний Sale в Банке УРАЛСИБ».

Клиентам, осуществляющим деятельность в сфере государственных закупок, Банк предлагает воспользоваться онлайн-сервисом получения банковских гарантий для участия в тендерах/аукционах и исполнения контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Преимущества онлайн-сервисов по получению банковских гарантий: полный электронный документооборот, заявки на гарантии принимаются удалённо, так что клиентам не нужно приходить в банк, сервис доступен для клиентов 24/7, сумма гарантии до 50 миллионов рублей, сроки рассмотрения заявки – от 1 до 24 часов, минимальный перечень документов, не требуется обеспечение. Заявки на получение банковской гарантии в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ можно оформить через сайт https://bg.uralsib.ru/, а также через партнёра Банка – ООО «ВБЦ Лаб» на сайте https://vbankcenter.ru/bg.

Контакт-центр теперь работает и в выходные дни, оказывая предпринимателям помощь и поддержку по любым актуальным вопросам по телефону 8 800 700-77-16.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Напомним, 6 апреля Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель.

Автор:
Антон Яковлев

Теги

экономика
новосибирск
Банк УРАЛСИБ

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