Банк УРАЛСИБ объявил о мерах поддержки малого бизнеса

сегодня 11:41 Поделиться

Фото предоставлено Банком УРАЛСИБ

Банк УРАЛСИБ реализует комплексную программу, направленную на поддержку клиентов сегмента малого бизнеса.

Специально для своих клиентов-предпринимателей Банк разработал упрощённый процесс оформления кредитных каникул – с предоставлением минимального пакета документов (в том числе в системах ДБО) и оперативным принятием решения. Отсрочка может предоставляться на срок до 9 месяцев – как по основному долгу, так и по основному долгу с процентами, в том числе с возможным увеличением срока кредитования.

Также Банк УРАЛСИБ расширяет возможности удалённых сервисов для клиентов малого бизнеса. Новая система дистанционного обслуживания РКО позволяет проводить платежи без посещения офиса, в любой момент получать полную информацию о состоянии счёта и истории операций, размещать временно свободные средства на онлайн-депозиты сроком от 1 дня с повышенной процентной ставкой, а также существенно экономить на стоимости обслуживания счёта и проведении платежей.

В связи с повсеместным снижением клиентского потока из-за карантина Банк отменил взимание минимальной фиксированной ставки за апрель 2020 года по действующим договорам торгового эквайринга для всех клиентов малого бизнеса.

Дополнительно в Банке действуют специальные инициативы как для действующих, так и для новых клиентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Открытие расчётного счёта без посещения офиса Банка, с использованием услуги «Выездной Сервис». Встреча безопасна, так как используются все доступные средства защиты. Также работает сервис бесплатного такси в офис Банка для открытия счёта.

Год бесплатного обслуживания по пакету «Начни с нуля». В рамках пакета предусмотрены в том числе бесплатное обслуживание и бесплатное открытие расчётного счёта.

Для всех клиентов, открывших первый расчётный счёт в Банке УРАЛСИБ, с 1 апреля по 30 июня 2020 года действует специальное предложение по начислению процентов на фактический остаток на расчётном счёте.

Акция «Вся Медицина» направлена на поддержку предприятий данной отрасли. Бесплатное открытие расчётного счёта, льготное обслуживание по РКО, эквайрингу и лизингу на оборудование.

До 30.04 действующие клиенты имеют возможность сократить расходы на РКО до 30 % с маркетинговой акцией «Весенний Sale в Банке УРАЛСИБ».

Клиентам, осуществляющим деятельность в сфере государственных закупок, Банк предлагает воспользоваться онлайн-сервисом получения банковских гарантий для участия в тендерах/аукционах и исполнения контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Преимущества онлайн-сервисов по получению банковских гарантий: полный электронный документооборот, заявки на гарантии принимаются удалённо, так что клиентам не нужно приходить в банк, сервис доступен для клиентов 24/7, сумма гарантии до 50 миллионов рублей, сроки рассмотрения заявки – от 1 до 24 часов, минимальный перечень документов, не требуется обеспечение. Заявки на получение банковской гарантии в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ можно оформить через сайт https://bg.uralsib.ru/, а также через партнёра Банка – ООО «ВБЦ Лаб» на сайте https://vbankcenter.ru/bg.

Контакт-центр теперь работает и в выходные дни, оказывая предпринимателям помощь и поддержку по любым актуальным вопросам по телефону 8 800 700-77-16.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Напомним, 6 апреля Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель.