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Количество новых случаев коронавирусной инфекции в России впервые превысило 1000 человек за сутки

сегодня 15:15

Фото с сайта pixabay.com

За минувшие сутки случаи коронавирусной инфекции были зарегистрированы в 43 регионах страны; всего с начала эпидемии заболели 7497 человек, из которых 494 выздоровели, а 58 – умерли.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за последние сутки в России подтверждены 1154 случая опасного заболевания. Их выявили в 43 регионах страны. Всего заболевшими считаются 7497 человек в 81 регионе. Из них за сутки выздоровели 88 человек, а всего – 494. Также за сутки умерли 11 больных. Всего с начала эпидемии от коронавирусной инфекции умерли 58 человек.

Выздоровевшие распределились по регионам так:

  • Москва – 16;
  • Московская область -13;
  • Чеченская республика – 12;
  • Свердловская область – 9;
  • Воронежская область – 5;
  • Нижегородская область – 4;
  • Кировская область – 4;
  • Сахалинская область – 4;
  • Калининградская область – 3;
  • Республика Саха (Якутия) – 3;
  • Орловская область – 3;
  • Пермский край – 2;
  • Костромская область – 2;
  • Челябинская область – 2;
  • Республика Татарстан – 2;
  • Краснодарский край -1;
  • Тамбовская область – 1;
  • Белгородская область – 1;
  • Республика Мордовия – 1.

Летальные случаи зарегистрированы в следующих регионах.

  • Московская область – 5;
  • Москва — 2;
  • Краснодарский край – 1;
  • Республика Бурятия – 1;
  • Приморский край – 1;
  • Иркутская область – 1.

Напомним, на 7 апреля в Новосибирске зарегистрировано 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Россия
болезнь
коронавирус

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