Количество новых случаев коронавирусной инфекции в России впервые превысило 1000 человек за сутки

сегодня 15:15 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

За минувшие сутки случаи коронавирусной инфекции были зарегистрированы в 43 регионах страны; всего с начала эпидемии заболели 7497 человек, из которых 494 выздоровели, а 58 – умерли.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за последние сутки в России подтверждены 1154 случая опасного заболевания. Их выявили в 43 регионах страны. Всего заболевшими считаются 7497 человек в 81 регионе. Из них за сутки выздоровели 88 человек, а всего – 494. Также за сутки умерли 11 больных. Всего с начала эпидемии от коронавирусной инфекции умерли 58 человек.

Выздоровевшие распределились по регионам так:

Москва – 16;

Московская область -13;

Чеченская республика – 12;

Свердловская область – 9;

Воронежская область – 5;

Нижегородская область – 4;

Кировская область – 4;

Сахалинская область – 4;

Калининградская область – 3;

Республика Саха (Якутия) – 3;

Орловская область – 3;

Пермский край – 2;

Костромская область – 2;

Челябинская область – 2;

Республика Татарстан – 2;

Краснодарский край -1;

Тамбовская область – 1;

Белгородская область – 1;

Республика Мордовия – 1.

Летальные случаи зарегистрированы в следующих регионах.

Московская область – 5;

Москва — 2;

Краснодарский край – 1;

Республика Бурятия – 1;

Приморский край – 1;

Иркутская область – 1.

Напомним, на 7 апреля в Новосибирске зарегистрировано 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.