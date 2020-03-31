Количество новых случаев коронавирусной инфекции в России впервые превысило 1000 человек за сутки
Фото с сайта pixabay.com
За минувшие сутки случаи коронавирусной инфекции были зарегистрированы в 43 регионах страны; всего с начала эпидемии заболели 7497 человек, из которых 494 выздоровели, а 58 – умерли.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за последние сутки в России подтверждены 1154 случая опасного заболевания. Их выявили в 43 регионах страны. Всего заболевшими считаются 7497 человек в 81 регионе. Из них за сутки выздоровели 88 человек, а всего – 494. Также за сутки умерли 11 больных. Всего с начала эпидемии от коронавирусной инфекции умерли 58 человек.
Выздоровевшие распределились по регионам так:
Летальные случаи зарегистрированы в следующих регионах.
Напомним, на 7 апреля в Новосибирске зарегистрировано 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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