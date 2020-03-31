Больше 10 человек погибли от коронавируса в России за сутки
Фото Pixabay
В России скончались 11 человек от коронавирусной инфекции; общее число погибших приближается к 60.
За прошедшие сутки в России от осложнений на фоне коронавирусной инфекции погибли 11 человек. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил оперативный штаб. По его данным, за всё время погибли 58 человек.
В данную статистику вошли данные от 6 апреля из Иркутска и Бурятии, про которые ранее писал Сиб.фм. Также 5 случаев подтверждены в Подмосковье, 2 — в Москве, 1 — в Краснодарском крае, 1 — в Приморье.
Также сегодня специалисты Подмосковья сообщили о гибели ещё трёх пациентов с коронавирусом. Всего в Московской области погибли 11 человек.
Напомним, сегодня количество заражённых коронавирусом в России увеличилось до 7,5 тысяч.
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