Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии
Фото с сайта "Корреспондент.нет"
Состояние премьер-министра Великобритании ухудшилось: у него подтверждён диагноз коронавирус.
В Великобритании ухудшилось состояние премьер-министра Бориса Джонсона. Его перевели в отделение интенсивной терапии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера. Ранее у политика был подтверждён диагноз коронавирус.
«С вечера воскресенья премьер был под присмотром врачей в больнице Сент-Томас в Лондоне. Состояние премьера ухудшилось, и по совету своей медицинской бригады он был перемещен в отделение интенсивной терапии»,— говорится в сообщении.
По данным Reuters, Борис Джонсон находится в сознании.
После выявления коронавируса Борис Джонсон самоизолировался на Даунинг-стрит. Однако, его состояние ухудшалось. Политика госпитализировали с высокой температурой и кашлем.
Напомним, российскую звезду Надежду Бабкину подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
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