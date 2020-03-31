Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

сегодня 08:11 Поделиться

Фото с сайта "Корреспондент.нет"

Состояние премьер-министра Великобритании ухудшилось: у него подтверждён диагноз коронавирус.

В Великобритании ухудшилось состояние премьер-министра Бориса Джонсона. Его перевели в отделение интенсивной терапии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера. Ранее у политика был подтверждён диагноз коронавирус.

«С вечера воскресенья премьер был под присмотром врачей в больнице Сент-Томас в Лондоне. Состояние премьера ухудшилось, и по совету своей медицинской бригады он был перемещен в отделение интенсивной терапии»,— говорится в сообщении.

По данным Reuters, Борис Джонсон находится в сознании.

После выявления коронавируса Борис Джонсон самоизолировался на Даунинг-стрит. Однако, его состояние ухудшалось. Политика госпитализировали с высокой температурой и кашлем.

Напомним, российскую звезду Надежду Бабкину подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.