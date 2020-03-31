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Чечня не откроет границы: Кадыров ответил на критику премьер-министра

сегодня 07:59

Фото ОК,ру

Президент Чечни Рамзан Кадыров отказался открывать границы Республики для жителей других регионов страны; введение таких ограничений премьер-министр Мишустин назвал недопустимыми.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отказался исполнять требование премьер-министра России Михаила Мишустина снять ограничения для передвижения жителей между регионами. Об этом Кадыров сообщил в своём Telegram-канале.

Кадыров отметил, что границы Республики открыты для транзитного транспорта, но въезд для жителей других регионов России будет закрыт.

«Конечно, мы не будем впускать лиц без прописки в ЧР. Негативный опыт уже есть. Завезли инфекцию, десятки заболели, одна женщина умерла», – написал он.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов в борьбе с коронавирусом «не путать региональные полномочия с федеральными" и открыть границы.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Кадыров Рамзан
Чеченская Республика
коронавирус

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