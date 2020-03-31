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Депутат Заксобрания дважды спас дворы от потопа в Ленинском районе Новосибирска

сегодня 20:02

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Сметанин оказал помощь в откачке талых вод жителям многоэтажных домов в Западном микрорайоне.

В первый раз депутат помогал жителям 11-этажного жилого дома в четверг на прошлой неделе. К депутату Олегу Сметанину обратилась председатель ТОС «Танкистов» Вера Сутормина.

«Талые воды затопили внутриквартальный проезд, в результате чего жильцы фактически лишились возможности выхода из дома и оказались вынуждены пробираться по узеньким скользким тропкам, рискуя упасть и получить травму», – описал критическую ситуацию парламентарий.

Депутат добавил, что также были затоплены внутриквартальные проезды возле двух соседних жилых домов: пятиэтажки – № 3 на улице Танкистов и десятиэтажки – № 196 на улице Титова.

В ликвидации аварийной ситуации, кроме Олега Сметанина, участвовали помощник депутата Игорь Ильченко и руководитель Новосибирской городской общественной организации «Новый город» Денис Кулинич. Машину для откачки воды они заказывали за счёт собственных средств. Также депутат Олег Сметанин связался по телефону с главой администрации Ленинского района Александром Грибом, который направил на место происшествия ещё одну единицу спецтехники. В итоге совместными усилиями потоп был ликвидирован.

Однако за минувшие выходные тот же двор вновь залило талыми водами. И депутату Олегу Сметанину снова пришлось приниматься за спасение утопающих. Депутат Олег Сметанин заказал спецтехнику. Своевременную помощь оказал также глава администрации Ленинского района Александр Гриб. Парламентарий Олег Сметанин выразил искреннюю благодарность всем, кто откликнулся на просьбу людей о помощи и помог в ликвидации затопления.

Напомним, 7 апреля депутат Олег Поляков передал маски и перчатки поликлинике № 27.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

помощь
Законодательное собрание
новосибирск

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