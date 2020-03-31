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Депутат Заксобрания Новосибирской области доставляет картофель нуждающимся на дом

сегодня 19:02

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Глеб Поповцев оказывает помощь жителям своего избирательного округа.

Сельхозпредприятие «Ярковское», директором которого является депутат регионального парламента Глеб Поповцев, присоединилось к масштабной акции по оказанию помощи избирателям, оказавшихся в сложной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Жителям, обратившимся к депутату за помощью, оказывается помощь в виде выделения картофеля. Первые бесплатные мешки с картофелем уже направлены жителям села Верх-Тула и города Оби.

«Дорогие друзья! Сегодня крайне важно для каждого из нас – оставаться дома! Да, жизнь и быт для всех нас непредсказуемо изменились. И для кого-то эти изменения не самые приятные. Но лучший инструмент на сегодня в борьбе с коронавирусом – это максимальная изоляция на несколько дней. Поэтому убедительно прошу вас – оставайтесь дома! – призвал жителей региона Глеб Поповцев. – Самое главное для всех нас сегодня – это оставаться дома, воздержаться от посещений мест массового скопления людей, соблюдать рекомендации врачей. Пандемия коронавируса – уже случившийся факт, никто не мог предугадать, что подобное может произойти с нами в рамках мирового масштаба. Я желаю вам здоровья и терпения, помогайте друг другу, заботьтесь друг о друге. Уверен, совсем скоро всё это закончится, и мы с вами вновь вернёмся к обычному режиму жизни. Будьте здоровы!»

Напомним, 1 апреля депутаты Заксобрания Новосибирской области выразили готовность к оперативному решению проблем, связанных с коронавирусом.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

помощь
Законодательное собрание
новосибирск

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