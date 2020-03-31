Депутат Заксобрания Новосибирской области доставляет картофель нуждающимся на дом
Фото Законодательного собрания Новосибирской области
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Глеб Поповцев оказывает помощь жителям своего избирательного округа.
Сельхозпредприятие «Ярковское», директором которого является депутат регионального парламента Глеб Поповцев, присоединилось к масштабной акции по оказанию помощи избирателям, оказавшихся в сложной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Жителям, обратившимся к депутату за помощью, оказывается помощь в виде выделения картофеля. Первые бесплатные мешки с картофелем уже направлены жителям села Верх-Тула и города Оби.
«Дорогие друзья! Сегодня крайне важно для каждого из нас – оставаться дома! Да, жизнь и быт для всех нас непредсказуемо изменились. И для кого-то эти изменения не самые приятные. Но лучший инструмент на сегодня в борьбе с коронавирусом – это максимальная изоляция на несколько дней. Поэтому убедительно прошу вас – оставайтесь дома! – призвал жителей региона Глеб Поповцев. – Самое главное для всех нас сегодня – это оставаться дома, воздержаться от посещений мест массового скопления людей, соблюдать рекомендации врачей. Пандемия коронавируса – уже случившийся факт, никто не мог предугадать, что подобное может произойти с нами в рамках мирового масштаба. Я желаю вам здоровья и терпения, помогайте друг другу, заботьтесь друг о друге. Уверен, совсем скоро всё это закончится, и мы с вами вновь вернёмся к обычному режиму жизни. Будьте здоровы!»
Напомним, 1 апреля депутаты Заксобрания Новосибирской области выразили готовность к оперативному решению проблем, связанных с коронавирусом.
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