Диагноз долго не подтверждался: ещё один пациент умер от коронавируса за пределами Москвы

сегодня 07:34 Поделиться

Фото pixabay.com

В Приморье зарегистрирована вторая смерть от коронавируса; мужчина вернулся из Египта.

В Приморском крае умер второй пациент с коронавирусом. Об этом сообщили региональные власти.

«Второй пациент с коронавирусом умер в Приморском крае», — сказано в сообщении.

Как сообщает правительство региона, тесты долгое время показывали у 62-летнего мужчины отрицательный результат на коронавирус.

Из Египта житель Арсеньева вернулся 18 марта и сразу был помещен под наблюдение специалистов в инфекционный госпиталь. До 26 марта все тесты показывали у него отрицательный результат на коронавирус, а 27 марта диагноз подтвердился. К этому времени течение болезни усугубилось пневмонией.

Первый случай смерти от коронавируса был зарегистрирован в Приморье 3 апреля.

Напомним, на вечер 6 апреля в мире насчитывалось больше 70 тысяч смертей от коронавируса.