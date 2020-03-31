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Диагноз долго не подтверждался: ещё один пациент умер от коронавируса за пределами Москвы

сегодня 07:34

Фото pixabay.com

В Приморье зарегистрирована вторая смерть от коронавируса; мужчина вернулся из Египта.

В Приморском крае умер второй пациент с коронавирусом. Об этом сообщили региональные власти.

«Второй пациент с коронавирусом умер в Приморском крае», — сказано в сообщении.

Как сообщает правительство региона, тесты долгое время показывали у 62-летнего мужчины отрицательный результат на коронавирус.

Из Египта житель Арсеньева вернулся 18 марта и сразу был помещен под наблюдение специалистов в инфекционный госпиталь. До 26 марта все тесты показывали у него отрицательный результат на коронавирус, а 27 марта диагноз подтвердился. К этому времени течение болезни усугубилось пневмонией.

Первый случай смерти от коронавируса был зарегистрирован в Приморье 3 апреля.

Напомним, на вечер 6 апреля в мире насчитывалось больше 70 тысяч смертей от коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

коронавирус
смерть

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