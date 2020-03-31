Диагноз долго не подтверждался: ещё один пациент умер от коронавируса за пределами Москвы
Фото pixabay.com
В Приморье зарегистрирована вторая смерть от коронавируса; мужчина вернулся из Египта.
В Приморском крае умер второй пациент с коронавирусом. Об этом сообщили региональные власти.
«Второй пациент с коронавирусом умер в Приморском крае», — сказано в сообщении.
Как сообщает правительство региона, тесты долгое время показывали у 62-летнего мужчины отрицательный результат на коронавирус.
Из Египта житель Арсеньева вернулся 18 марта и сразу был помещен под наблюдение специалистов в инфекционный госпиталь. До 26 марта все тесты показывали у него отрицательный результат на коронавирус, а 27 марта диагноз подтвердился. К этому времени течение болезни усугубилось пневмонией.
Первый случай смерти от коронавируса был зарегистрирован в Приморье 3 апреля.
Напомним, на вечер 6 апреля в мире насчитывалось больше 70 тысяч смертей от коронавируса.
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